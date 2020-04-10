СК возбудил дело в связи с демонтажем памятника маршалу Коневу

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СК РФ завел уголовное дело в связи с демонтажем памятника советскому маршалу Ивану Коневу в Праге, передает пресс-служба комитета.

Дело возбуждено по статье "Осквернение символов воинской славы России, совершенных публично". Следствие назвало действия городских властей Праги циничными.

"Муниципальные власти города Праги грубо нарушили взятые на себя Чешской Республикой обязательства в рамках двусторонних договоренностей с Российской Федерацией, продемонстрировав свое пренебрежение общей памятью и историей борьбы советского народа с фашизмом", – подчеркнули в СК.

Памятник открыли 9 мая 1980 года на Площади Интербригады. Это было напоминанием о спасении города от разрушения немецко-фашистскими захватчиками при его освобождении от оккупационных войск в мае 1945 года.

По версии СК, 3 апреля памятник осквернили. Группа людей сняла статую с постамента при помощи крана и канатов, были сбиты памятные надписи.

Пресс-секретарь МИД Чехии Зузана Штихова объяснила, что скульптура будет перемещена в другое место, тем самым Чехия выполнит обязательства. Она считает, что перенос не является нарушением международных договоров.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу предлагал ввести уголовное наказание для представителей власти зарубежных стран за снос сооружений в память о советских гражданах, погибших при защите страны. Он обратил внимание, что официальные должностные лица зарубежных стран пытаются фальсифицировать историческую правду о решающем вкладе СССР в разгром фашистских захватчиков в ходе Второй мировой войны.