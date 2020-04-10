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В мире

02:02

МИД Чехии отказался отдать России снесенный памятник Коневу

за рубежом

Фото: TASS/AP/Petr David Josek

Перенос демонтированного в Праге памятника маршалу СССР Ивану Коневу не является нарушением международных договоров между Чехией и РФ.

Об этом заявила журналистам пресс-секретарь МИД Чехии Зузана Штихова. По ее словам, скульптура будет перемещена в другое место, тем самым Чехия выполнит обязательства.

Между странами действует Договор о дружественных отношениях и соглашение об охране воинских захоронений, передает ТАСС.

В 2019 году министерство обороны Чехии разъяснило, что документы не распространяется на пражский памятник, так как маршал не погиб в ходе Второй мировой войны.

Памятник Коневу был демонтирован 3 апреля. Он является собственностью района Прага-6. Муниципальные власти намерены разместить его в создающемся Музее ХХ века.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу ранее написал письмо чешскому коллеге Лубомиру Метнару с просьбой передать памятник России.

Руководитель отдела коммуникаций Минобороны Чехии Ян Пейшек подтвердил получение письма и заявил, что будет подготовлен ответ в Москву.

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