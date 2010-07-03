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Политика

02:00

Захарова осудила осквернение мемориала Жукову в Одессе

власть политика за рубежом

Фото: ТАСС/Антон Новодережкин

Мария Захарова высказалась на тему осквернения мемориала маршалу Советского Союза Георгию Жукову в Одессе. Сообщение официальный представитель МИД РФ опубликовала в своем аккаунте в Facebook.

"В Одессе неонацисты сняли со здания военкомата барельеф Георгию Жукову. Люди стали приносить к образовавшейся в стене дыре цветы и зажигать свечи в память о полководце, а может, и за упокой исчезающих на Украине образования и культуры", – написала Захарова.

Она подчеркнула, что попытки людей отдать дань уважения советскому маршалу привели неонацистов в "звериное состояние", после чего они начали жечь цветы.

"Но послушайте, как это зверье, снимая на телефон женщину, которая попыталась вступиться за память Жукова, все обосновало: "Это Украина. Нам не нужно героев советских", – зявила Захарова.

Мирная акция "Реквием по Жукову" прошла 2 ноября в Одессе возле здания военкомата на Канатной, 87. Собравшиеся люди выразили свой протест против демонтажа мемориала советскому маршалу.

"Все смешалось в националистическом угаре", – подытожила Захарова.

Известно, что скульптуру убрали со здания 31 октября. Мемориал стал "жертвой" принятого Верховной радой Украины закона "Об осуждении коммунистического и нацистского режимов". Он вступил в силу в мае 2015 года.

Ранее националисты снесли бюст маршала Жукова в Харькове. На постамент взамен был установлен флаг Украины.

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