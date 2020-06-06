Высланные из Чехии российские дипломаты покинут страну 7 июня

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Двое высылаемых из Чехии российских дипломатов покинут Прагу 7 июня. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заместителя главы Россотрудничества Михаила Брюханова.

"Они (дипломаты. – Прим.ред.) покидают Прагу 7 июня и направляются в Москву. Найден способ отправить их из Чехии в Россию", – сказал Брюханов.

Ранее Чехия объявила двух сотрудников посольства России персонами нон грата. Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш заявил, что высылка связана с подозрением россиян в перевозке яда рицина для покушения на местных политиков.

По словам премьера, сообщения о подготовке покушения оказались дезинформацией, вину за распространение которых несут сотрудники российского посольства в Праге. Их имена он называть не стал.

В посольстве РФ в Праге подчеркнули, что в учреждении глубоко разочарованы решением чешских властей. Российские дипломаты отметили, что Чехия оставляет все меньше возможностей для конструктивного диалога между двумя странами.

Отношения между Чехией и Россией усложнились после демонтажа памятника маршалу СССР Ивану Коневу в Праге в апреле. Отмечалось, что муниципальные власти намерены разместить его в создающемся Музее ХХ века.