В Госдуме назвали высылку дипломатов из Чехии заказом

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Первый зампред Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков заявил, что недружественные шаги со стороны Чехии в адрес России стали носить системный характер.

По его мнению, ждать улучшения российско-чешских отношений в ближайшее время не стоит. При этом он рассчитывает, что МИД РФ "оперативно и внятно" отреагирует на инцидент.

Ранее Чехия объявила двух сотрудников посольства в Праге персонами нон грата. Спецслужбы заподозрили их в якобы перевозке яда для покушения на местных политиков.

Новиков подчеркнул, что Чехия "вынуждена выполнять чей-то политический заказ", поэтому "для собственной защиты" прибегает к антироссийским мерам, передает РИА Новости.

В МИД РФ отметили, что республика поступила "непорядочно и недостойно". В ведомстве также назвали эпизод провокацией, за которую Чехия понесет ответственность.

В посольстве РФ в Праге заявили, что глубоко разочарованы решением. Российские дипломаты указали, что Чехия оставляет все меньше возможностей для конструктивного диалога.