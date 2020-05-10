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В мире

06:19

Постамент памятника Коневу осквернили в Праге

за рубежом происшествия

Фото: TASS/EPA/MARTIN DIVISEK

Неизвестные осквернили постамент, на котором ранее находился памятник маршалу СССР Ивану Коневу. Полиция начала расследование инцидента.

Как рассказал РИА Новости представитель пражской полиции Ян Данек, на пьедестале был размещен унитаз из пенопласта высотой около двух метров.

Представитель МИД РФ Мария Захарова заявила ТАСС, что акт вандализма "характеризует тех, кто в священный для миллионов людей день устроил подобное".

Памятник Коневу был демонтирован 3 апреля. Он является собственностью района Прага-6. Муниципальные власти намерены разместить его в создающемся Музее ХХ века.

В МИД Чехии указали, что снос памятника не является нарушением международных договоров между странами, так как маршал не погиб в ходе Второй мировой войны.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу написал письмо чешскому коллеге Лубомиру Метнару с просьбой передать памятник России.

По факту ликвидации памятника Следственный комитет (СК) возбудил уголовное дело по статье "Осквернение символов воинской славы России, совершенных публично".

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