Инициатор сноса памятника Коневу пожаловался на РФ в Еврокомиссию

08:35
Фото: AP/Petr David Josek
Староста района Прага-6 Ондржей Коларж, по инициативе которого в столице Чехии демонтировали памятник маршалу Ивану Коневу, освобождавшему город от гитлеровцев, пожаловался на Россию в Еврокомиссию. Об этом сообщает Чешское радио.
Коларж написал главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен письмо, в котором заявил, что власти Праги-6 имели право отстранить монумент, так как он является собственностью муниципалитета и тот имеет право распоряжаться им в соответствии с законами страны.
"Акт снятия памятника с пьедестала вызвал неадекватную реакцию РФ, которая в реакции на это вполне легальное решение района Прага-6 решила реагировать угрозами и в целом ненадлежащим вмешательством во внутренние дела Праги-6, Праги как таковой, а в финале – целой Чешской республики", – написал он.
Кроме того, староста района заявил, что россияне обзывают власти Праги-6 нацистами.
Коларж также пожаловался, что РФ обвиняет западные государства в фальсификации и переписывании истории и якобы проводит против ЕС гибридную войну.
"Уважаемая госпожа председатель, прошу и призываю вас, чтобы вы приняли решительные меры для того, чтобы России было ясно сказано, что такое поведение неприемлемо", – сказано в письме старосты.
Ранее президент Чехии Милош Земан сообщил, что демонтаж памятника Коневу является глупостью, однако отметил, что вмешательство во внутренние дела страны является контрпродуктивным.
Его мнение поддержал и пресс-секретарь Йиржи Овчачек, который осудил действия властей Праги-6.
Овчачек подчеркнул, что "высокомерные и ненавидящие" чешские политические экстремисты в тяжелое время борьбы с коронавирусной инфекцией решили покрыть Чехию позором, устранив памятник Коневу.
Монумент маршалу Ивану Коневу был установлен в Праге по инициативе городских властей в конце 1970-х – начале 1980-х годов. Его возвели за счет жителей столицы в благодарность за то, что полководец сохранил здания города, приказав не применять тяжелую артиллерию во время штурма Праги при его освобождении от гитлеровцев в мае 1945 года.
Ранее стало известно, что министерство иностранных дел Чехии готово вести переговоры с Россией о передаче памятника маршалу.
В связи с инцидентом министр обороны РФ Сергей Шойгу предложил ввести уголовную ответственность для представителей власти других стран, которые сносят памятники советским гражданам.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя происшествие, подчеркнул, что в Кремле пожелали бы видеть памятник восстановленным на том месте, где он был.
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