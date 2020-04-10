Демонтированный памятник Коневу должен быть восстановлен – Песков

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Российская сторона рассчитывает на восстановление демонтированного памятника советскому маршалу Ивану Коневу в Праге, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Мы сожалеем в этой связи, и мы, конечно, предпочли бы все-таки видеть этот памятник восстановленным или на чешской земле, жители которой, по нашему убеждению, должны быть благодарны этому человеку, или, если это потребуется, на русской земле", – приводит слова Пескова "Интерфакс".

Представитель Кремля добавил, что российская сторона на разных уровнях выражала непонимание и возмущение по вопросу демонтажа памятников воинам Красной армии в городах Европы.

Демонтаж памятника Коневу прокомментировал и сенатор Владимир Джабаров. Он назвал это святотатством и призвал чешские власти извиниться за подобные действия.

Монумент был снесен 3 апреля 2020 года. Группа людей, занятых демонтажем, также сбили памятные надписи. По словам Джабарова, подобное поведение "оскорбительно", с учетом того, что Россия была готова выкупить памятник и перевезти на родину маршала.

Ранее Следственный комитет РФ завел уголовное дело в связи с демонтажем памятника Коневу в Праге. В ведомстве подчеркнули, что Чешская Республика нарушила договоренности с российской стороной.

