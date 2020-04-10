Сенатор призвал чешскую власть извиниться за осквернение памятника Коневу

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Сенатор Владимир Джабаров назвал демонтаж памятника советскому маршалу Ивану Коневу в Праге святотатством и призвал чешские власти извиниться за подобные действия. Об этом сообщает ИА "НСН".

"Этого терпеть никто не будет. Это полный беспредел. Какой-то упырь, простите за грубое слово, считает, что он вправе распоряжаться такими вещами. Все это было сделано, поставлено, посажено, наверное, задолго до его рождения. И этот памятник, который символизирует освобождение Праги советскими солдатами, ее сохранение в целости, нам очень дорог", – заявил член Совета Федерации.

Монумент был снесен 3 апреля 2020 года. Группа людей, занятых демонтажем, также сбили памятные надписи. По словам Джабарова, подобное поведение "оскорбительно", с учетом того, что Россия была готова выкупить памятник и перевезти на родину маршала.

Снос скульптуры также прокомментировал глава международного комитета Совета Федерации Константин Косачев. По словам сенатора, за действия Праги должно последовать "политическое осуждение", сообщает RT.

"Действия Праги невозможно расценивать иначе, как аморальные, кощунственные и абсолютно политизированные. Чудесный город Прага... существует исключительно благодаря тому, что были человеческие жертвы и был подвиг солдат и офицеров Красной армии, которыми руководил маршал Конев", – подчеркнул политик.

Ранее Следственный комитет РФ завел уголовное дело в связи с демонтажем памятника советскому маршалу Ивану Коневу в Праге. В ведомстве подчеркнули, что Чешская Республика нарушила договоренности с российской стороной.

