МИД Чехии готов вести переговоры с Россией о передаче памятника Коневу

16:47
Фото: vk.com/veglevost
Министерство иностранных дел (МИД) Чехии готово вести переговоры с Россией о передаче памятника маршалу Ивану Коневу, сообщает местная газета Hospodarske noviny со ссылкой на главу ведомства Томаша Петршичека.
"С позиции МИД важно, чтобы выполнялись наши обязательства, вытекающие из нашего договора от 1993 года с РФ, в котором не говорится о том, где (конкретный) памятник должен быть размещен, но предусматривается достойное обращение и охрана памятника от повреждений", – сказал Петршичек.
Он добавил, что вопросом о перемещении памятника на территорию РФ занимаются власти района Прага-6. По словам министра, они выступали за размещение памятника в создаваемом Музее памяти ХХ века. Петршичек добавил, что сейчас будут прорабатываться и другие альтернативные решения.
"Мы находимся в контакте с главой нашего военного ведомства, обсуждаем возможность решение данной проблемы нашим МИД", – сказал Петршичек.
Памятник маршалу Коневу был снесен по решению муниципальных властей района Прага-6. Пресс-секретарь МИД Чехии Зузана Штихова сообщила, что перенос мемориала не является нарушением международных договоров между Россией и республикой.
В связи с инцидентом министр обороны РФ Сергей Шойгу предложил ввести уголовную ответственность для представителей власти других стран, которые сносят памятники советским гражданам. Он считает, что таким образом иностранные государства искажают правду о решающем вкладе СССР в победу во Второй мировой войне.
По факту ликвидации памятника Коневу Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье "Осквернение символов воинской славы России, совершенных публично". А сенатор Владимир Джабаров назвал действия чешских местных властей святотатством и призвал извиниться.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: