МИД Чехии готов вести переговоры с Россией о передаче памятника Коневу

Фото: vk.com/veglevost

Министерство иностранных дел (МИД) Чехии готово вести переговоры с Россией о передаче памятника маршалу Ивану Коневу, сообщает местная газета Hospodarske noviny со ссылкой на главу ведомства Томаша Петршичека.

"С позиции МИД важно, чтобы выполнялись наши обязательства, вытекающие из нашего договора от 1993 года с РФ, в котором не говорится о том, где (конкретный) памятник должен быть размещен, но предусматривается достойное обращение и охрана памятника от повреждений", – сказал Петршичек.

Он добавил, что вопросом о перемещении памятника на территорию РФ занимаются власти района Прага-6. По словам министра, они выступали за размещение памятника в создаваемом Музее памяти ХХ века. Петршичек добавил, что сейчас будут прорабатываться и другие альтернативные решения.

"Мы находимся в контакте с главой нашего военного ведомства, обсуждаем возможность решение данной проблемы нашим МИД", – сказал Петршичек.

Памятник маршалу Коневу был снесен по решению муниципальных властей района Прага-6. Пресс-секретарь МИД Чехии Зузана Штихова сообщила, что перенос мемориала не является нарушением международных договоров между Россией и республикой.

В связи с инцидентом министр обороны РФ Сергей Шойгу предложил ввести уголовную ответственность для представителей власти других стран, которые сносят памятники советским гражданам. Он считает, что таким образом иностранные государства искажают правду о решающем вкладе СССР в победу во Второй мировой войне.

По факту ликвидации памятника Коневу Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье "Осквернение символов воинской славы России, совершенных публично". А сенатор Владимир Джабаров назвал действия чешских местных властей святотатством и призвал извиниться.

