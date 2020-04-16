СК попросили возбудить дело об осквернении могилы советских солдат в Польше

Фото: vk.com/riapobedarf
Председателю Следственного комитета РФ Александру Бастрыкину направили письмо с просьбой возбудить уголовное дело по факту осквернения могилы советских воинов в Польше, сообщает News.ru.
Автор инициативы депутат Госдумы Николай Земцов напомнил, что в начале апреля в Уголовный кодекс внесли статью о защите посвященных событиям Великой Отечественной войны исторических памятников. Кроме того, СК возбудил уголовное дело по факту демонтажа памятника маршалу СССР Ивану Коневу в чешской Праге.
Земцов отметил, что есть еще одно широко освещенное в СМИ событие, которым занимается он лично. Речь идет о разрушении в польском городе Тщчанка мемориала, установленного на месте захоронения 56 солдат и офицеров Красной армии. Произошло это 8 сентября 2017 года.
Позже там бурили могилу и в результате на поверхность подняли фрагменты останков советских воинов. Впоследствии власти Польши назвали их "гнилыми корнями" и "выбросили на помойку".
К депутату обратились родственники одного из захороненных в городе Тщчанка солдат с просьбой содействовать в возбуждении уголовного дела по факту осквернения могилы.
Ранее министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович заявил, что Советский Союз сыграл важнейшую роль в победе над фашизмом. По его словам, Варшава имеет одинаковую позицию с Москвой о вкладе СССР в завершение войны.
При этом он выразил несогласие с мнением польских политиков, которые обвиняют Москву в развязывании войны наравне с Адольфом Гитлером, однако заявил, что СССР в определенной мере несет ответственность за нападение Германии на Польшу.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: