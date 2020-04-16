СК попросили возбудить дело об осквернении могилы советских солдат в Польше

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Председателю Следственного комитета РФ Александру Бастрыкину направили письмо с просьбой возбудить уголовное дело по факту осквернения могилы советских воинов в Польше, сообщает News.ru.

Автор инициативы депутат Госдумы Николай Земцов напомнил, что в начале апреля в Уголовный кодекс внесли статью о защите посвященных событиям Великой Отечественной войны исторических памятников. Кроме того, СК возбудил уголовное дело по факту демонтажа памятника маршалу СССР Ивану Коневу в чешской Праге.

Земцов отметил, что есть еще одно широко освещенное в СМИ событие, которым занимается он лично. Речь идет о разрушении в польском городе Тщчанка мемориала, установленного на месте захоронения 56 солдат и офицеров Красной армии. Произошло это 8 сентября 2017 года.

Позже там бурили могилу и в результате на поверхность подняли фрагменты останков советских воинов. Впоследствии власти Польши назвали их "гнилыми корнями" и "выбросили на помойку".

К депутату обратились родственники одного из захороненных в городе Тщчанка солдат с просьбой содействовать в возбуждении уголовного дела по факту осквернения могилы.

Ранее министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович заявил, что Советский Союз сыграл важнейшую роль в победе над фашизмом. По его словам, Варшава имеет одинаковую позицию с Москвой о вкладе СССР в завершение войны.

При этом он выразил несогласие с мнением польских политиков, которые обвиняют Москву в развязывании войны наравне с Адольфом Гитлером, однако заявил, что СССР в определенной мере несет ответственность за нападение Германии на Польшу.