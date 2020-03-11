Глава МИД Польши признал важнейшую роль СССР в победе над фашизмом

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Советский Союз сыграл важнейшую роль в победе над фашизмом, заявил министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович.

По его словам, Варшава имеет одинаковую позицию с Москвой о вкладе СССР в завершение войны.

"Мы признаем огромную, даже главную роль Советского Союза в победе над фашистской Германией, а также огромные жертвы его народов", – сказал Чапутович в интервью РБК.

При этом он выразил несогласие с мнением польских политиков, которые обвиняют Москву в развязывании войны наравне с Адольфом Гитлером, однако заявил, что СССР в определенной мере несет ответственность за нападение Германии на Польшу.



"Говоря простыми словами, это было соглашение Гитлера со Сталиным, на основании которого 17 сентября СССР напал на территорию Польши. Для нас эти вещи очевидны, но российское общество до конца их не осознает", – сказал он.

Чапутович отметил, что, по его мнению, война началась в 1939 году после того, как Германия, а затем якобы Советский Союз напали на Польшу.

Первый президент Украины Леонид Кравчук ранее рассказал о встрече глав Третьего рейха и СССР Адольфа Гитлера и Иосифа Сталина во Львове. Так Кравчук попытался объяснить заявление Владимира Зеленского, который возложил ответственность за начало Второй мировой на СССР и нацистскую Германию. По его словам, украинский лидер имел в виду, что войну спровоцировал договор между странами.

27 января Зеленский в ходе своего визита в Польшу заявил, что эта страна первой почувствовала на себе сговор тоталитарных режимов. По его словам, Европа и мир в целом "не имеют права сегодня молчать, как это было в 1939 году".

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя заявление Зеленского, отметил, что президент Украины "солидаризируется с крайне ошибочной" точкой зрения руководства Польши.