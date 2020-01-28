Зеленский назвал СССР виновником Второй мировой войны

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Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Советский Союз является одним из виновников Второй мировой войны.

"Польша и польский народ первыми почувствовали на себе сговор тоталитарных режимов", — сказал Зеленский во время визита в Польшу.

По его словам, Европа и мир в целом "не имеют права сегодня молчать, как это было в 1939 году", передает РИА Новости.

Он подчеркнул, что "это привело к началу Второй мировой войны и позволило нацистам запустить смертоносный маховик Холокоста".

Министр иностранных дел Израиля Исраэль Кац ранее отметил вклад Красной армии в победу над нацизмом и поблагодарил Владимира Путина за освобождение советскими солдатами концлагеря Аушвиц.

В начале января вице-спикер польского сейма Малгожата Кидава-Блоньска сообщила, что Польша на законодательном уровне собирается запретить России истолковывать историю "со своей точки зрения".