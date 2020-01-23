Глава МИД Израиля поблагодарил советских солдат за освобождение Аушвица

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Министр иностранных дел Израиля Исраэль Кац отметил вклад Красной армии в победу над нацизмом и поблагодарил Владимира Путина за освобождение советскими солдатами концлагеря Аушвиц.

"Красная армия освободила концлагерь Аушвиц и помогла победе над нацистской Германией. Моя мать была одна из тех, кто был в концлагере, и была освобождена Красной армией", – цитирует министра РИА Новости.

Глава МИД Израиля подчеркнул, что победа Советского Союза и антигитлеровской коалиции над нацистской Германией является частью исторического процесса, который привел к созданию израильского государства.

Ранее Владимир Путин назвал "сволочью и антисемитской свиньей" посла Польши в Германии, который перед Второй мировой войной пообещал установить памятник Гитлеру в Варшаве за высылку евреев в Африку.

Так он прокомментировал запись в дневнике польского посла в Германии в 1930-х годах. Российский лидер напомнил, что "посол полностью солидаризировался с Гитлером в его антисемитских настроениях". Путин признался, что был поражен способом решения "еврейского вопроса" в Польше.

