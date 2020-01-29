Экс-президент Украины рассказал о "встрече" Гитлера и Сталина

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Первый президент Украины Леонид Кравчук рассказал о "встрече" глав Третьего Рейха и СССР Адольфа Гитлера и Иосифа Сталина, которая якобы состоялась во Львове перед началом Второй мировой войны.

Реплика прозвучала в эфире программы "60 минут" на телеканале "Россия 1". Кравчук пытался объяснить заявление президента Украины Владимира Зеленского, который возложил ответственность за начало Второй мировой на СССР и нацистской Германией.

По словам экс-главы Украины, Зеленский имел в виду, что войну спровоцировал договор между странами. "Гитлер и Сталин встретились во Львове. Это же документ, это не является секретом. Они пытались договориться", – сказал он.

Ведущий программы Евгений Попов переспросил у Кравчука, что он имел в виду, но тот проигнорировал вопрос и заявил, что Гитлеру "развязали руки" вместо того, чтобы остановить его.

27 января Зеленский в ходе своего визита в Польшу заявил, что эта страна "первой почувствовала на себе сговор тоталитарных режимов". По его словам, Европа и мир в целом "не имеют права сегодня молчать, как это было в 1939 году".

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что в этом заявлении президент Украины "солидаризируется с крайне ошибочной" точкой зрения руководства Польши.

Член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков добавил, что Украина не может отказаться от своего прошлого, а попытка найти новых соратников в лице Польши проведет страну "в никуда".