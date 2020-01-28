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Политика

12:13

В Совфеде оценили слова Зеленского об ответственности СССР за начало войны

политика

Фото: president.gov.ua

Член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков прокомментировал слова президента Украины Владимира Зеленского об ответственности СССР за начало Второй мировой войны. Об этом сообщает РБК.

По мнению сенатора, Украина не может отказаться от своего прошлого, а попытка найти новых соратников в лице Польши проведет страну "в никуда". Заявление украинского лидера окажется еще более странным, если вспомнить, что он происходит из семьи фронтовиков.

"Его деды, насколько мне известно, воевали, они защищали и освобождали Советский Союз и Европу", – напомнил Цеков.

Он предположил, что Зеленский находится под серьезным давлением наиболее агрессивной, националистически настроенной части украинского общества. Эти группы толкают главу государства к подобным заявлениям, посчитал сенатор.

Ранее Владимир Зеленский в ходе своего визита в Польшу заявил, что эта страна "первым почувствовала на себе сговор тоталитарных режимов". По его словам, Европа и мир в целом "не имеют права сегодня молчать, как это было в 1939 году".

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