В Кремле ответили на слова Зеленского о вине СССР в начале Второй мировой

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В Кремле не могут согласиться со словами Владимира Зеленского об ответственности СССР за развязывание Второй мировой войны. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"В этом заявлении президент Украины солидаризируется с крайне ошибочной, по нашему убеждению, точкой зрения руководства Польши", – цитирует его RT.

По мнению Пескова, такие слова оскорбляют память людей, которые отдали свои жизни за освобождение европейских стран от фашизма. Представитель Кремля также усомнился в том, что подобная трактовка истории сочетается с убеждениями миллионов жителей Украины.

Ранее Владимир Зеленский в ходе своего визита в Польшу заявил, что эта страна "первой почувствовала на себе сговор тоталитарных режимов". По его словам, Европа и мир в целом "не имеют права сегодня молчать, как это было в 1939 году".

Член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков предположил, что к таким заявлениям Зеленского подталкивает наиболее агрессивная и националистически настроенная часть украинского общества. Сенатор подчеркнул, что Украина не может отказаться от своего прошлого, а попытка найти новых соратников в лице Польши проведет страну "в никуда".

