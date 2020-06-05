В российском посольстве прокомментировали высылку дипломатов из Чехии

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Посольство РФ в Праге глубоко разочаровано решением чешских властей выслать двух сотрудников диппредставительства. Об этом говорится на официальной странице ведомства в Facebook.

"Посольством РФ в Чешской Республике получена нота МИД Чехии с уведомлением о высылке двух сотрудников российской дипмиссии <...> Глубоко разочарованы таким подходом чешских партнеров, оставляющим все меньше пространства для конструктивного диалога", – говорится в сообщении.

В ведомстве подчеркнули, что основанный на "бездоказательных обвинениях в СМИ" шаг можно расценивать как нежелание Праги нормализовывать российско-чешские отношения.

Ранее Чехия объявила двух сотрудников посольства России персонами нон грата. Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш заявил, что высылка связана с подозрением россиян в перевозке яда рицина для покушения на местных политиков.

По словам премьера, сообщения о подготовке покушения оказались дезинформацией, вину за распространение которых несут сотрудники российского посольства в Праге. Их имена он называть не стал.

Отношения между Чехией и Россией усложнились после демонтажа памятника маршалу СССР Ивану Коневу в Праге в апреле. Отмечалось, что муниципальные власти намерены разместить его в создающемся Музее ХХ века.

