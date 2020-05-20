Минобороны Чехии ответило на просьбу передать РФ памятник Коневу

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Фото: TASS/EPA/MARTIN DIVISEK
Министр обороны Чехии Лубомир Метнар ответил российскому коллеге Сергею Шойгу на просьбу передать РФ памятник маршалу СССР Ивану Коневу, который демонтировали в Праге.
В письме главы военного ведомства республики говорится, что монумент принадлежит муниципалитету района Прага-6, а не военному министерству, передает РИА Новости.
Метнар добавил, что ведомство занимается попечением около четырех тысяч российских военных захоронений и выделяет ежегодно средства на их поддержание и реконструкцию.
По словам главы чешского Минобороны, решению проблемы с памятником могли бы способствовать намеченные консультации между дипломатическими ведомствами стран.
"Одновременно считаю, что эти консультации могли бы стать позитивным импульсом для двустороннего сотрудничества в вопросе сохранения военных могил", – написал Метнар.
Министр обороны РФ Сергей Шойгу ранее написал письмо Метнару с просьбой передать скульптуру России.
Памятник Коневу был демонтирован 3 апреля. Отмечалось, что муниципальные власти намерены разместить его в создающемся Музее ХХ века.
Позже в МИД Чехии заявили, что перенос памятника не является нарушением договоров между странами о дружественных отношениях и охране воинских захоронений.
В 2019 году министерство обороны Чехии разъяснило, что соглашения не распространяется на пражский памятник, так как маршал не погиб в ходе Второй мировой войны.
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