В МИД прокомментировали высылку сотрудников российского центра культуры из Праги

Фото: портал мэра и правительства Москвы

МИД РФ опубликовал комментарий по поводу высылки сотрудников российского центра культуры из Праги на своем сайте. В нем утверждается, что данное действие расценивается ведомством как недружественный шаг со стороны Чехии.

В МИД отметили, что республика поступила "непорядочно и недостойно", нанеся вред двусторонним отношениям.

"Без каких-либо оснований власти Чехии нанесли серьезный урон российско-чешским отношениям", – заявили в МИД.

В ведомстве подчеркнули, что в отношении подобных действий будет разработан адекватный ответ. В МИД считают, что за провокации необходимо нести ответственность.

"Действия Праги получат не только адекватный ответ, но и будут учтены при формировании российской линии в отношении Чехии", – исходит из комментария.

Ранее Чехия объявила двух сотрудников посольства России персонами нон грата. По словам представителей внешнеполитического ведомства страны, высылка связана с подозрениями в отношении россиян, которые якобы перевозили яд для покушения на местных политиков.

В посольстве РФ в Праге заявили, что в учреждении глубоко разочарованы решением чешских властей. Российские дипломаты отметили, что Чехия оставляет все меньше возможностей для конструктивного диалога между двумя странами.