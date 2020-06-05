В МИД прокомментировали высылку сотрудников российского центра культуры из Праги

05 июня, 19:13
Фото: портал мэра и правительства Москвы
МИД РФ опубликовал комментарий по поводу высылки сотрудников российского центра культуры из Праги на своем сайте. В нем утверждается, что данное действие расценивается ведомством как недружественный шаг со стороны Чехии.
В МИД отметили, что республика поступила "непорядочно и недостойно", нанеся вред двусторонним отношениям.
"Без каких-либо оснований власти Чехии нанесли серьезный урон российско-чешским отношениям", – заявили в МИД.
В ведомстве подчеркнули, что в отношении подобных действий будет разработан адекватный ответ. В МИД считают, что за провокации необходимо нести ответственность.
"Действия Праги получат не только адекватный ответ, но и будут учтены при формировании российской линии в отношении Чехии", – исходит из комментария.
Ранее Чехия объявила двух сотрудников посольства России персонами нон грата. По словам представителей внешнеполитического ведомства страны, высылка связана с подозрениями в отношении россиян, которые якобы перевозили яд для покушения на местных политиков.
В посольстве РФ в Праге заявили, что в учреждении глубоко разочарованы решением чешских властей. Российские дипломаты отметили, что Чехия оставляет все меньше возможностей для конструктивного диалога между двумя странами.
Посольство РФ в Чехии сообщило об угрозах дипломату
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