В МИД России допустили выкуп у Праги памятника Коневу

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В МИД России заявили, что Москва рассматривает возможность выкупа демонтированного в Чехии памятника маршалу Ивану Коневу как крайнюю меру, передает ИА "НСН" со ссылкой на первого замглавы МИД Владимира Титова.

"Что касается возможности выкупа монумента, то рассматриваем это в качестве крайней меры", – рассказал дипломат.

Он подчеркнул, что Москва расценивает действия Праги как нарушение Договора о дружественных отношениях и сотрудничестве между Россией и Чешской Республикой от 1993 года.

Титов добавил, что не понимает решений чешских властей, которые демонтировали памятник в "какой-то депозитарий с последующим размещением в несуществующем музее".

Памятник Коневу был демонтирован 3 апреля. Отмечалось, что муниципальные власти намерены разместить его в создающемся Музее ХХ века.

Позже в МИД Чехии заявили, что перенос памятника не является нарушением договоров между странами о дружественных отношениях и охране воинских захоронений.

По факту ликвидации памятника Коневу СК России возбудил уголовное дело по статье "Осквернение символов воинской славы России, совершенных публично". А сенатор Владимир Джабаров назвал действия чешских местных властей святотатством и призвал извиниться.

