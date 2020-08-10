Словакия вышлет дипломатов РФ по подозрению в шпионаже – СМИ

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Российских дипломатов высылают из Словакии. Об этом сообщает агентство Блумберг.

"Словаки высылают российских дипломатов по подозрению в шпионаже", – уточнил неназванный источник агентства в госаппарате страны.

На данный момент официальных заявлений от дипломатических представителей Словакии не поступало, однако на ситуацию отреагировал в российском посольстве.

"Не комментируем данную информацию словацких СМИ", – заявили в дипмиссии РФ.

В начале июля спикер палаты представителей конгресса Нэнси Пелоси предложила ввести санкции против России за "сговор с талибами". По мнению политика, российские военные были готовы платить боевикам за нападения на американских солдат.

