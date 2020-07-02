В США призвали ввести санкции против РФ за "сговор с талибами"

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Спикер палаты представителей конгресса Нэнси Пелоси предложила ввести санкции против России за "сговор с талибами". Об этом она заявила каналу MSNBC.

Газета The New York Times ранее сообщила, что военная разведка РФ предлагала вознаграждение связанным с талибами боевикам за нападения на американских солдат.

В статье отмечалось, что все якобы происходило на фоне переговоров США с талибами, чтобы сорвать примирение и вывод войск из Афганистана.

При этом утверждалось, что президента США Дональда Трампа проинформировали об этом. Однако доказательств предоставлено не было, передает сайт "Аргументы и факты".

МИД РФ назвал информацию фейком. Посольство России направило ноту в Госдеп США, так как после публикации российские дипломаты начали получать угрозы.

Трамп назвал статью "заказухой". Белый дом, Пентагон и разведка США заявили, что подтверждений сообщениям на данный момент нет и что Трампа о них не информировали.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что данные являются ложью. Он также выразил сожаление, что "уважаемые СМИ не гнушаются публиковать абсолютные утки".

2 марта движение "Талибан" и Вашингтон заключили мирное соглашение. После этого начался вывод американских войск из Афганистана.