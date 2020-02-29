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В мире

17:11

США и движение "Талибан" заключили мирное соглашение

за рубежом

Фото: AP Photo/Hussein Sayed

Спецпредставитель США по Афганистану Залмай Халилзад и заместитель лидера движения "Талибан" (организация, запрещенная на территории РФ) Абдулла Гани Барадар подписали мирное соглашение, сообщает ТАСС.

Встреча состоялась в столице Катара Дохе, так как Барадар является и главой катарского политического офиса талибов. После подписания соглашения главы делегаций пожали друг другу руки.

Кроме того, госсекретарь США Майкл Помпео напомнил, что талибы должны прекратить сотрудничество с террористической организацией "Аль-Каида" (организация, запрещенная на территории РФ). Также он призвал талибов поддержать американцев в борьбе против "Исламского государства" (организация, запрещенная на территории РФ).

Ранее постпред США при ООН Келли Крафт призвала Россию посадить свои военные самолеты в Сирии, хотя они находятся на территории страны с одобрения Дамаска.

Также Штаты выделили средства на поддержку "национального единства" Украины.

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