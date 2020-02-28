Китайский эсминец навел лазер на самолет-разведчик ВМС США

08:50
Фото: AP Photo/Mark Schiefelbein
Китайский эсминец направил лазер на американский самолет-разведчик P-8A Poseidon в Тихом океане, сообщает РИА Новости.
Инцидент произошел 17 февраля в водах к западу от острова Гуам. Применение лазера зафиксировал датчик на борту самолета ВМС США. Отмечается, что невооруженным глазом его заметить невозможно.
В Штатах заявили, что использование лазеров такого класса может причинить вред личному составу и бортовым системам самолета. В ВМС также подчеркнули, что Р-8А выполнял полет в международном воздушном пространстве в соответствии с международными правилами и положениями. Действия же китайского эсминца назвали "небезопасными и непрофессиональными".
В Китае информацию пока никак не прокомментировали.
В сентябре 2019 года авианосец военно-морских сил (ВМС) США "Рональд Рейган" (USS Ronald Reagan) оказался в "ловушке" КНР в Южно-Китайском море по пути в Манилу (Филиппины).
Пекин ведет споры с несколькими странами Азиатско-Тихоокеанского региона по поводу территориальной принадлежности ряда островов в Южно-Китайском море. США не признают претензии Китая и настаивают на праве "свободного судоходства". Вашингтон считает, что присутствие авианосца способствует укреплению стабильности в регионе.
В 2018 году в Южно-Китайском море произошло сближение китайского корабля и эсминца ВМС США, который прошел на расстоянии 12 морских миль от искусственных островов КНР.
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