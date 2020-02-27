США займется проблемами "национального единства" Украины

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Бюро Госдепартамента США по вопросам демократии, прав человека и труда займется проблемами "национального единства" Украины, сообщает RT.

Ведомство организует конкурс проектов, реализация которых, согласно задумке, будет способствовать объединению украинцев. В бюро считают, что среди населения страны по-прежнему наблюдается серьезная разобщенность.

В ведомстве планируют создание соответствующего медиаконтента и субсидирование межрегиональных гражданских инициатив. Кроме того, американцы будут способствовать организации информационных кампаний и пресс-туров.

На реализацию проекта бюро выделит 691 тысячу долларов. Считается, что целью проекта является укрепление общественного согласия и продвижение гражданской идентичности украинцев. Также в ведомстве считают важным ведение конструктивного диалога по поводу европейского будущего страны.

Ранее президент США Дональд Трамп продлил на год действие всех санкций против России. По его словам, она до сих пор представляет "чрезвычайную угрозу национальной безопасности США".

Также госсекретарь США Майк Помпео недавно осуществил дипломатический тур по постсоветскому пространству, посетив в том числе Украину и Белоруссию.