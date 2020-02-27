Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

В мире

13:24

США займется проблемами "национального единства" Украины

за рубежом

Фото: Москва 24

Бюро Госдепартамента США по вопросам демократии, прав человека и труда займется проблемами "национального единства" Украины, сообщает RT.

Ведомство организует конкурс проектов, реализация которых, согласно задумке, будет способствовать объединению украинцев. В бюро считают, что среди населения страны по-прежнему наблюдается серьезная разобщенность.

В ведомстве планируют создание соответствующего медиаконтента и субсидирование межрегиональных гражданских инициатив. Кроме того, американцы будут способствовать организации информационных кампаний и пресс-туров.

На реализацию проекта бюро выделит 691 тысячу долларов. Считается, что целью проекта является укрепление общественного согласия и продвижение гражданской идентичности украинцев. Также в ведомстве считают важным ведение конструктивного диалога по поводу европейского будущего страны.

Ранее президент США Дональд Трамп продлил на год действие всех санкций против России. По его словам, она до сих пор представляет "чрезвычайную угрозу национальной безопасности США".

Также госсекретарь США Майк Помпео недавно осуществил дипломатический тур по постсоветскому пространству, посетив в том числе Украину и Белоруссию.

Читайте также

© 2012 – 2020

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Следите за новостями:

Больше не показывать
Яндекс.Метрика