В Совфеде осудили санкции США против России

Фото: Москва 24/Роман Балаев

Член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков прокомментировал продление санкций президентом США Дональдом Трампом в отношении России.

Он назвал это решение неоправданным. Цеков заявил, что действия России не наносят урон национальной безопасности США.

По его мнению, американская санкционная политика ведет в никуда. Сенатор считает, что реальное положение вещей давно известно большей части европейских лидеров, в отличие от руководства США.

"Именно поэтому они и продолжают выработанную в 2014 году политическую линию. Она ничем не закончится, кроме того, что американцы будут все сильнее находиться в изоляции", – цитирует его RT.

Американский лидер еще на год продлил действие санкций против России. В документе говорится, что "действия и политика правительства РФ продолжают представлять чрезвычайную угрозу национальной безопасности США".

Указ издал в 2014 году президент США Барак Обама до проведения референдума в Крыму. Позднее были введены и другие санкции против российских физических и юридических лиц.

Канцлер Германии Ангела Меркель считает, что санкции США против "Северного потока – 2" могут негативно отразиться на переговорах по газу между РФ и Украиной. Президент Франции Эммануэль Макрон сказал, что антироссийские санкции не принесли ни Европе, ни России ничего положительного. Он добавил, что считает необходимым создать диалог между странами по регулированию замороженных конфликтов и обсуждению вопросов кибербезопасности.

В декабре 2019 года Евросоюз продлил экономические санкции против России на полгода – до 31 июля 2020 года. Ограничения согласовали послы 28 стран. В документе это связали с тем, что Минские соглашения не выполнены полностью.