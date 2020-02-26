В Совфеде осудили санкции США против России

13:10
Фото: Москва 24/Роман Балаев
Член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков прокомментировал продление санкций президентом США Дональдом Трампом в отношении России.
Он назвал это решение неоправданным. Цеков заявил, что действия России не наносят урон национальной безопасности США.
По его мнению, американская санкционная политика ведет в никуда. Сенатор считает, что реальное положение вещей давно известно большей части европейских лидеров, в отличие от руководства США.
"Именно поэтому они и продолжают выработанную в 2014 году политическую линию. Она ничем не закончится, кроме того, что американцы будут все сильнее находиться в изоляции", – цитирует его RT.
Американский лидер еще на год продлил действие санкций против России. В документе говорится, что "действия и политика правительства РФ продолжают представлять чрезвычайную угрозу национальной безопасности США".
Указ издал в 2014 году президент США Барак Обама до проведения референдума в Крыму. Позднее были введены и другие санкции против российских физических и юридических лиц.
Канцлер Германии Ангела Меркель считает, что санкции США против "Северного потока – 2" могут негативно отразиться на переговорах по газу между РФ и Украиной. Президент Франции Эммануэль Макрон сказал, что антироссийские санкции не принесли ни Европе, ни России ничего положительного. Он добавил, что считает необходимым создать диалог между странами по регулированию замороженных конфликтов и обсуждению вопросов кибербезопасности.
В декабре 2019 года Евросоюз продлил экономические санкции против России на полгода – до 31 июля 2020 года. Ограничения согласовали послы 28 стран. В документе это связали с тем, что Минские соглашения не выполнены полностью.
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