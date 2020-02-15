Макрон высказался об антироссийских санкциях

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Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что антироссийские санкции не принесли ни Европе, ни России ничего позитивного. Об этом сообщает РИА Новости.

"Наши санкции и контрсанкции стоят нам, европейцам, так же дорого, как и России, для результата, который не является слишком позитивным", – сказал Макрон.

Он отметил, что считает необходимым создать диалог между странами по регулированию замороженных конфликтов и обсуждению вопросов кибербезопасности.

В январе Владимир Путин поговорил по телефону с французским коллегой Макроном. В рамках беседы лидеры стран обсудили международную повестку. В частности, разговор коснулся ситуации в Ливии.

Кроме того, лидеры стран подтвердили готовность содействия политико-дипломатическому урегулированию кризиса. Также они поговорили о сложившейся обстановке в Иране, отметив необходимость проявления сдержанности всеми сторонами.

Президенты условились вместе продолжать работу по сохранению Совместного всеобъемлющего плана действий. В конце беседы стороны договорились о продолжении личных контактов.