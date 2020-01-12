Путин провел телефонные переговоры с Макроном

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Президент России Владимир Путин поговорил по телефону с французским коллегой Эмманюэлем Макроном. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Отмечается, что в рамках беседы лидеры стран обсудили международную повестку. В частности, разговор коснулся ситуации в Ливии.

"Подробно рассмотрена ливийская проблематика. В контексте российско-турецких договоренностей, достигнутых 8 января в Стамбуле, подчеркнута важность соблюдения обеими сторонами конфликта объявленного с 12 января режима прекращения огня", – рассказали в пресс-службе.

Кроме того, политики подтвердили готовность содействия политико-дипломатическому урегулированию кризиса. Помимо этого Путин и Макрон указали на готовность способствовать проведению международной конференции по Ливии, проведение которой запланировано в Берлине.

Также лидеры государств поговорили о сложившейся обстановке в Иране, отметив необходимость проявления сдержанности всеми сторонами. Президенты условились вместе продолжать работу по сохранению Совместного всеобъемлющего плана действий.

В конце беседы стороны договорились о продолжении личных контактов.

Ранее Владимир Путин ответил на шутку Асада приглашением Трампа в Дамаск. Сирийский лидер выразил готовность принять американского коллегу у себя в гостях.