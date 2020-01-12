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Политика

17:36

Путин ответил на шутку Асада приглашением Трампа в Дамаск

политика власть

Фото:ТАСС/Алексей Никольский/пресс-служба президента РФ

Президент России Владимир Путин предложил сирийскому лидеру Башару Асаду пригласить в гости американского коллегу Дональда Трампа. Об этом информирует РИА Новости.

Отмечается, что такой разговор между главами России и Сирии состоялся во время их посещения православной церкви Святой Девы Марии в Дамаске. Там они поговорили об апостоле Павле.

По преданию, он обратился к христианству у ворот Дамаска. Согласно легенде, на пути к городу апостола ослепил яркий свет с неба, после чего к нему явился Христос и велел идти в дом епископа. Иисус пообещал, что после этого Павлу вернется зрение.

"Если Трамп по этой дороге приедет, тоже с ним станет все нормально", – пошутил Асад.

В ответ на это Путин добавил: "Исправится, исправится... Пригласите, он приедет".

Отмечается, что сирийский лидер выразил готовность принять Трампа у себя в гостях. Глава российского государства, в свою очередь, дал обещание передать эти слова коллеге из США.

Ранее Путин провел встречу с Асадом в Дамаске. Политики провели двусторонние переговоры, в рамках которых российский лидер заявил о прохождении огромного расстояния на пути восстановления "сирийской государственности и территориальной целостности".

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