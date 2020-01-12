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Политика

00:28

Путин и Эрдоган провели телефонный разговор

власть политика

Фото: ТАСС/Алексей Никольский

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с лидером Турции Тайипом Эрдоганом. В частности, в беседе была затронута тема политического урегулирования в Ливии. Об этом информирует сайт Кремля.

"Продолжен обмен мнениями о ситуации в Ливии на основе российско-турецких договоренностей, достигнутых на встрече глав государств 8 января в Стамбуле. Подтверждено стремление России и Турции оказывать всестороннее содействие продвижению процесса политического урегулирования ливийского конфликта", – сообщает пресс-служба.

Кроме того, лидеры РФ и Турции обозначили важность результативного проведения международной конференции по ливийскому урегулированию. Переговоры планируются в Берлине. В этой связи Путин сообщил Эрдогану об итогах прошедших в субботу в Москве переговоров с канцлером Германии Ангелой Меркель. При этом президент России отметил, что беседовал также с "рядом лидеров региональных государств".

В итоге Путин и Эрдоган договорились о продолжении обсуждений вопросов "по ливийской и сирийской проблематике". Добавляется, что прошедший разговор прошел по инициативе турецкой стороны.

Ранее Путин провел телефонный разговор с наследным принцем Абу-Даби. В ходе беседы были затронуты вопросы, связанные с ливийской проблематикой.

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