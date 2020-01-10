Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Политика

16:11

Путин раскритиковал чиновников Крыма

власть политика

Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин обрушился с критикой на региональные власти Крыма из-за отсутствия внимания к вопросам водоснабжения и водоотведения в регионе. Об этом информирует ТАСС.

"Сделано много, но еще не все. Еще нужно поработать над проблемами водоснабжения, водоотведения, над решением экологических вопросов, которыми здесь, похоже, вообще никто никогда не занимался", – заявил российский лидер.

Он отметил, что в течение последних лет многое делается для развития потенциала Крыма и Севастополя. В целом заметен прогресс в социальной, правовой, гуманитарной сферах. Определяющим же фактором, по словам Путина, стало создание в регионе магистральной инфраструктуры.

Кроме того, глава российского государства призвал к повышению качества жизни на полуострове. При этом он посоветовал опираться на уже созданную базу, а также использовать возможности нацпроектов.

"Это самые простые, насущные вопросы, с которыми люди сталкиваются каждый день, по сути дела, в своей жизни – ремонт домов, реконструкция инженерных сетей, благоустройство придомовых территорий и общественных пространств, парков, скверов, набережных. Речь идет не только о курортных туристических зонах, но обо всех населенных пунктах", – пояснил президент.

В заключение Путин добавил, что будет ждать скорейших результатов по обозначенным проблемам.

Ранее президент РФ назвал дату начала регулярных ж/д перевозок товаров через Крымский мост. Российский лидер отметил, что это положительно повлияет на снабжение крымского рынка.

Читайте также

© 2012 – 2019

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Следите за новостями:

Больше не показывать
Яндекс.Метрика