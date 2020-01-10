Путин раскритиковал чиновников Крыма

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Президент России Владимир Путин обрушился с критикой на региональные власти Крыма из-за отсутствия внимания к вопросам водоснабжения и водоотведения в регионе. Об этом информирует ТАСС.

"Сделано много, но еще не все. Еще нужно поработать над проблемами водоснабжения, водоотведения, над решением экологических вопросов, которыми здесь, похоже, вообще никто никогда не занимался", – заявил российский лидер.

Он отметил, что в течение последних лет многое делается для развития потенциала Крыма и Севастополя. В целом заметен прогресс в социальной, правовой, гуманитарной сферах. Определяющим же фактором, по словам Путина, стало создание в регионе магистральной инфраструктуры.

Кроме того, глава российского государства призвал к повышению качества жизни на полуострове. При этом он посоветовал опираться на уже созданную базу, а также использовать возможности нацпроектов.

"Это самые простые, насущные вопросы, с которыми люди сталкиваются каждый день, по сути дела, в своей жизни – ремонт домов, реконструкция инженерных сетей, благоустройство придомовых территорий и общественных пространств, парков, скверов, набережных. Речь идет не только о курортных туристических зонах, но обо всех населенных пунктах", – пояснил президент.

В заключение Путин добавил, что будет ждать скорейших результатов по обозначенным проблемам.

Ранее президент РФ назвал дату начала регулярных ж/д перевозок товаров через Крымский мост. Российский лидер отметил, что это положительно повлияет на снабжение крымского рынка.