МИД назвал условия для улучшения отношений с Европой

Россия анализирует предложения президента Франции Эммануэля Макрона об улучшении диалога с Москвой, заявил замглавы МИД Александр Грушко на полях Мюнхенской конференции по безопасности.

Он подчеркнул, что Москва реалистично оценивает ситуацию, передает РБК. Для системных изменений нужны конкретные шаги Европы к сотрудничеству, объяснил представитель министерства.

Замглавы внешнеполитического ведомства уточнил, что улучшение отношений возможно только при изменении в политике Евросоюза и НАТО. Первый должен показать большую конкретику в подходе к России, полагает он. А НАТО, полагает дипломат, следует перестать фокусироваться на сдерживании России и пытаться вовлечь ее в систему безопасности времен холодной войны.

Наращивание военного потенциала НАТО на восточном фланге Европы для защиты от России он назвал бессмысленным, поскольку реальных угроз в этом регионе нет. Все риски безопасности находятся на южной периферии, отметил Грушко. В заключение он призвал европейские страны проявить больше самостоятельности в подходах к России и не поддаваться влиянию США.

Ранее Макрон заявил, что антироссийские санкции не принесли ничего хорошего ни Европе, ни России. Он посчитал необходимым организовать диалог между государствами по регулированию замороженных конфликтов и обсуждению вопросов кибербезопасности.

Мюнхенская конференция по безопасности открылась в 56-й раз. Это международный дискуссионный форум для политиков, дипломатов, военных, бизнесменов, научных и общественных деятелей. В нем участвует более 800 делегатов, в том числе порядка 150 глав стран, премьеров и членов правительств.