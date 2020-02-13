США ввели санкции против трех российских организаций

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Министерство финансов США объявило о включении в санкционный список еще трех российских компаний. Об этом сообщает РИА Новости.

Под ограничительные меры попали "Кумертауское авиационное производственное предприятие", военно-промышленная корпорация "Научно-производственное объединение машиностроения" и "Конструкторское бюро приборостроения".

В Вашингтоне считают, что эти компании нарушают национальное законодательство США о нераспространении оружия массового уничтожения в отношении Ирана, КНДР и Сирии, добавляют "Дни.ру".

Введенные в отношении них ограничительные меры предусматривают запрет на передачу трем государствам технологий, которые способствуют созданию ядерного, химического и бактериологического оружия, а также средства их доставки.

В декабре прошлого года министерство финансов США сняло санкции с трех российских компаний. Речь идет об организациях ООО "Центр автообслуживания", ООО "Вертикаль" и ООО "Юником".

В том же месяце в США ввели ограничения против 17 физических и семи юридических лиц, зарегистрированных в России, за киберпреступления. Одному из подпавших под санкции россиянину также предъявили обвинение в "организации группировки, совершавшей преступления в сфере киберпространства".

В январе текущего года США расширили список антироссийских санкций, включив в него чиновников Крыма. В частности, рестрикции введены в отношении врио губернатора Севастополя Михаила Развожаева, спикера городского заксобрания Владимира Немцева и сенатора от Севастополя Екатерины Алтабаевой.

