Минфин США снял санкции с трех российских компаний

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Министерство финансов США сняло санкции с трех российских компаний. Об этом сообщает РИА Новости.

Из санкционного списка американское ведомство исключило компании: ООО ЦАО, ООО "Вертикаль" и ООО "Юником".

В начале декабря в США ввели ограничения против 17 физических и семи юридических лиц, зарегистрированных в России, за киберпреступления. Одному из подпавших под санкции россиянину также предъявили обвинение в "организации группировки, совершавшей преступления в сфере киберпространства".

В июле американские конгрессмены-демократы предложили предусмотреть возможность расширения санкций против России за будущее вмешательство в президентские выборы в США.

Авторы этого предложения обратились к комитетам по делам вооруженных сил конгресса с просьбой включить в проект оборонного бюджета санкции против суверенного долга России.

