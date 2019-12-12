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Политика

17:17

Политолог оценил возможную реакцию Германии на санкции США

политика

Фото: ТАСС/DPA/Stefan Sauer

Немецкий политолог Александр Рар прокомментировал высказывание немецкого депутата о "капитуляции" правительства Германии во главе с Ангелой Меркель перед США. Об этом сообщает ИА "НСН".

По мнению эксперта, немецкий бизнес требует от правительства отказаться от закупок американского газа и "поставить Америку на место", однако Берлин пока не хочет вступать в открытый конфликт с Вашингтоном.

"Все ждут, пока санкции примут силу. Для этого Трамп должен подписать закон. Пока он его еще не подписал. Подпишет с большой долей вероятности, и после этого необходимо ожидать реакцию. Реакция будет жесткая, но в тоже время сдержанная", – отметил политолог.

Он добавил, что Германия не будет отстаивать свои интересы "со всей силой", поскольку Америка ей ближе, чем Россия. "Баталии впереди. Отношения улучшаться точно не будут после таких попыток "наказать немецкие фирмы". Насколько это сблизит Германию с Россией, это другой вопрос", – заключил Рар.

Ранее официальный представитель фракции "Альтернатива для Германии" в бундестаге по вопросам энергетики Штеффен Котре заявил, что правительство Германии "капитулировало" перед США из-за ситуации вокруг газопровода "Северный поток – 2". Он считает, что попытки Штатов "торпедировать" реализацию проекта должны были вынудить Ангелу Меркель встать на его защиту.

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