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Правительство Германии "капитулировало" перед США из-за ситуации вокруг газопровода "Северный поток – 2", заявил официальный представитель фракции "Альтернатива для Германии" (АдГ) в бундестаге по вопросам энергетики Штеффен Котре.
Он считает, что попытки Штатов "торпедировать" реализацию проекта должны были вынудить правительство Ангелы Меркель встать на его защиту, поскольку "Северный поток – 2" важен для обеспечения энергобезопасности Германии.
Котре напомнил, что в 2018 году канцлер ясно дала понять, что "Северный поток – 2" – двусторонний экономический проект между Германией и РФ, на который не распространяется законодательство Евросоюза.
"Теперь США удалось связать "Северный поток – 2" с дестабилизированной ими же Украиной. Под давлением США федеральное правительство подчинилось этой экономической атаке и капитулировало", – цитирует депутата РИА Новости.
Котре высказал мнение, что правительство Германии во главе с Меркель больше не может представлять интересы страны, "не говоря уже о том, чтобы отстаивать их".
Ранее глава комитета бундестага по экономике и энергетике Клаус Эрнст заявил, что правительство следит за планами США насчет потенциальных санкций против трубопровода "Северного потока – 2".
Он также раскритиковал Украину из-за поддержки позиции США по "Северному потоку – 2". Представитель экономического ведомства Германии подчеркнул, что страна, которая получает большую политическую и финансовую поддержку от ЕС, но в то же время выступает за экстерриториальные санкции США, ставит под вопрос эту помощь.
Политик также выразил мнение, что Германия может повысить пошлины на американский сжиженный природный газ (СПГ), если США введет санкции против "Северного потока – 2".
Первый зампред комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров прокомментировал позицию Минэкономики ФРГ. По мнению сенатора, немецкая сторона возлагает на новый газопровод колоссальные надежды и даже готова к ухудшению отношений с США.
"Северный поток – 2" – это магистральный газопровод из России в Германию через Балтийское море. Протяженность трубы превысит 1200 километров. На своем пути трубопровод проходит через территории таких стран, как Дания, Финляндия и Швеция.
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