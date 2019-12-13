Сенат США признал геноцид армян в Османской империи

08:08
Фото: depositphotos/etienjones
В Сенате США единогласно проголосовали за принятие резолюции о геноциде армян, сообщает сайт "Комсомольской правды".
Документ призывает "официально признавать и помнить" данный факт. В Штатах заявили, что события, произошедшие в Османской империи, нельзя игнорировать после того, как турецкие власти начали спецоперацию "Источник мира" в Сирии и заявили о покупке российских зенитных ракетных систем С-400.
Предложения уже выносились на обсуждение в Конгресс США, но до голосования дело не доходило.
В зарубежных СМИ называют действия сената историческими, и предполагают, что они приведут к усилению напряженности между США и Турцией.
Ранее аналогичную резолюцию приняла палата представителей США. Это вызвало реакцию Турции, которая отвергает все обвинения. Глава управления по связям администрации президента Турции Фахреттин Алтун назвал принятие резолюции "безответственным шагом", который причинит ущерб отношениям между Анкарой и Вашингтоном.
Массовые убийства армян в Османской империи между 1915 и 1923 годами считаются первым геноцидом двадцатого века. Тогда было уничтожено более 1,5 миллиона человек. Еще полмиллиона армян вынужденно расселились по всему миру, спасаясь от гибели.
Геноцид армян признали парламенты около 40 государств, среди которых Россия, и такие международные организации, как Совет Европы, Европарламент, Комиссия ООН по предотвращению и дискриминации и защите меньшинств.
Россия начала поставку С-400 в Турцию 12 июля 2019 года. После начала поставок президент США заявил, что Турция больше не может рассчитывать на покупку американских истребителей-бомбардировщиков пятого поколения F-35. Глава Белого дома назвал контракт России и Турции несправедливым.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: