Сенат США признал геноцид армян в Османской империи

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В Сенате США единогласно проголосовали за принятие резолюции о геноциде армян, сообщает сайт "Комсомольской правды".

Документ призывает "официально признавать и помнить" данный факт. В Штатах заявили, что события, произошедшие в Османской империи, нельзя игнорировать после того, как турецкие власти начали спецоперацию "Источник мира" в Сирии и заявили о покупке российских зенитных ракетных систем С-400.

Предложения уже выносились на обсуждение в Конгресс США, но до голосования дело не доходило.

В зарубежных СМИ называют действия сената историческими, и предполагают, что они приведут к усилению напряженности между США и Турцией.

Ранее аналогичную резолюцию приняла палата представителей США. Это вызвало реакцию Турции, которая отвергает все обвинения. Глава управления по связям администрации президента Турции Фахреттин Алтун назвал принятие резолюции "безответственным шагом", который причинит ущерб отношениям между Анкарой и Вашингтоном.

Массовые убийства армян в Османской империи между 1915 и 1923 годами считаются первым геноцидом двадцатого века. Тогда было уничтожено более 1,5 миллиона человек. Еще полмиллиона армян вынужденно расселились по всему миру, спасаясь от гибели.

Геноцид армян признали парламенты около 40 государств, среди которых Россия, и такие международные организации, как Совет Европы, Европарламент, Комиссия ООН по предотвращению и дискриминации и защите меньшинств.

Россия начала поставку С-400 в Турцию 12 июля 2019 года. После начала поставок президент США заявил, что Турция больше не может рассчитывать на покупку американских истребителей-бомбардировщиков пятого поколения F-35. Глава Белого дома назвал контракт России и Турции несправедливым.