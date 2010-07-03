Комитет сената США одобрил законопроект о санкциях против Турции

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Комитет сената США по иностранным делам одобрил законопроект о санкциях в отношении Турции. Об этом сообщает РИА Новости.

Ограничительные меры против Анкары конгрессмены предлагают ввести из-за военной операции на севере Сирии и покупки российских зенитных ракетных комплексов С-400. Законопроект ограничивает продажу американского оружия Турции и вводит ограничения против официальных лиц, которые отвечают за поставки оружия для военной операции в Сирии.

Законопроект должны одобрить обе палаты конгресса, затем он поступит на подпись президенту Дональду Трампу.

Ранее Россия начала поставку С-400 в Турцию 12 июля 2019 года. Эрдоган назвал договор с Москвой самым важным в истории. После начала поставок президент США заявил, что Турция больше не может рассчитывать на покупку американских истребителей-бомбардировщиков пятого поколения F-35.

Глава Белого дома назвал контракт России и Турции несправедливым. Американский лидер посетовал на то, что Анкара планировала купить американские системы Patriot, однако администрация Барака Обамы "по глупости" отказалась от сделки.

