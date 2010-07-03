Эксперты посчитали, что США хотят "перекупить" расположение Эрдогана

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Эксперты прокомментировали торговое соглашение, которое американский президент Дональд Трамп пообещал своему турецкому коллеге Реджепу Тайипу Эрдогану. Об этом сообщает ИА "НСН".

По мнению сотрудника Центра азиатских и африканских исследований ВШЭ Алексея Образцова, Турция попытается ответить на американские санкции и снизить их негативные последствия, однако времени на это у турецкого руководства осталось очень мало. На этом фоне торговое соглашение является попыткой США "перекупить Турцию у России".

Член-корреспондент Российской академии ракетных и артиллерийских наук и доктор военных наук Константин Сивков считает, что Турция не является надежным партнером России, поскольку Эрдоган предпочитает выстраивать отношения с Вашингтоном.

В связи с этим Анкаре нельзя продавать новейшие российские системы вооружения. "На этом фоне продажа ему комплексов С-400 стала серьезной ошибкой. Потому что теперь появление этих комплексов в Турции может составить угрозу нам", – считает эксперт.

Ранее американские СМИ сообщали, что Дональд Трамп предложил Реджепу Тайипу Эрдогану торговую сделку на 100 миллиардов долларов и "обходной путь" разрешения ситуации с санкциями, которые США пообещали ввести против Турции за покупку российских С-400.

