Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Политика

17:40

Эксперты посчитали, что США хотят "перекупить" расположение Эрдогана

политика

Фото: kremlin.ru

Эксперты прокомментировали торговое соглашение, которое американский президент Дональд Трамп пообещал своему турецкому коллеге Реджепу Тайипу Эрдогану. Об этом сообщает ИА "НСН".

По мнению сотрудника Центра азиатских и африканских исследований ВШЭ Алексея Образцова, Турция попытается ответить на американские санкции и снизить их негативные последствия, однако времени на это у турецкого руководства осталось очень мало. На этом фоне торговое соглашение является попыткой США "перекупить Турцию у России".

Член-корреспондент Российской академии ракетных и артиллерийских наук и доктор военных наук Константин Сивков считает, что Турция не является надежным партнером России, поскольку Эрдоган предпочитает выстраивать отношения с Вашингтоном.

В связи с этим Анкаре нельзя продавать новейшие российские системы вооружения. "На этом фоне продажа ему комплексов С-400 стала серьезной ошибкой. Потому что теперь появление этих комплексов в Турции может составить угрозу нам", – считает эксперт.

Ранее американские СМИ сообщали, что Дональд Трамп предложил Реджепу Тайипу Эрдогану торговую сделку на 100 миллиардов долларов и "обходной путь" разрешения ситуации с санкциями, которые США пообещали ввести против Турции за покупку российских С-400.

Читайте также

© 2012 – 2019

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Следите за новостями:

Больше не показывать
Яндекс.Метрика