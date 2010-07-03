В США могут отложить введение санкций против Турции

Фото: портал мэра и правительства Москвы
Введение санкций в отношении Турции со стороны США может быть отложено из-за процедуры импичмента президента Дональда Трампа. Такое мнение высказал директор Фонда изучения США имени Франклина Рузвельта МГУ Юрий Рогулев.
"У них сегодня более важная задача – провести импичмент, голосование будет завтра. Я думаю, там у всех голова болит по этому поводу, так что, может, и отложат эти санкции. Так что Америка занята собой, занята своей внутренней борьбой", – цитирует ИА "НСН" американиста.
Ранее сообщалось, что введение санкций одобрил американский конгресс, теперь слово за сенатом. Причины ограничений – покупка Турцией у России комплексов С-400 и военная операция Анкары в Сирии.
Свои войска из зоны конфликта Штаты выводить не собираются. Дональд Трамп заявил, что американские военные будут охранять нефтяные месторождения на севере Сирии, чтобы они не достались действующему руководству страны, а также Ирану или России. На его слова уже отреагировал МИД РФ. Сергей Лавров назвал заявление Трампа странным, поскольку за два дня до этого Вашингтон сообщил о выводе своего контингента из Сирии.
В США продолжаются слушания по импичменту Трампа из-за его телефонного разговора с Владимиром Зеленским. Американский лидер попросил своего украинского коллегу провести расследования против Джо Байдена, своего конкурента на выборах президента США.
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