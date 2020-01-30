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Москва 24

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Политика

14:05

В Совфеде прокомментировали новые санкции США против России

политика за рубежом

Фото: Москва 24/Роман Балаев

Член комитета Совета Федерации по международным делам Олег Морозов прокомментировал расширение санкций США в отношении России, передает RT.

Он назвал это политической акцией. Сенатор считает произошедшее сигналом того, что США не нравится продолжение освоения Крыма Россией. Никаких последствий с точки зрения экономики не будет, заключил он.

В пресс-службе компании "Гранд Сервис Экспресс" (включена в список санкций. – Прим. ред.) – оператора железнодорожных перевозок из Москвы в Крым – заявили, что санкции США не скажутся на деятельности организации. Там объяснили, что работают на территории РФ, поэтому ограничения не отразятся на них.

США включили в список антироссийских санкций чиновников Крыма. В частности, рестрикции введены в отношении врио губернатора Севастополя Михаила Развожаева, спикера городского заксобрания Владимира Немцева и сенатора от Севастополя Екатерины Алтабаевой.

21 декабря начали действовать санкции США в отношении газопроводов "Северный поток – 2" и "Турецкий поток". Из-за них швейцарская компания Allseas прекратила прокладку трубопровода по дну Балтийского моря.

В Минэкономразвития заявили, что санкции США против Ирана и Венесуэлы помогли России увеличить в физическом выражении экспорт нефти в 2019 году. Он вырос на 3,8%.

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