США назвали способ избежать санкций за "Северный поток – 2"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Компании – подрядчики "Северного потока – 2" могут избежать санкций, если прекратят работы до 20 января 2020 года, говорится в заявлении Госдепа США.

В сообщении говорится, что стороны должны завершить сворачивание в течение 30 дней после принятия закона о бюджете. Штаты напомнили, что госсекретарь в течение 60 дней подготовит отчет для конгресса США. В нем будут перечислены компании, которые, по мнению американской стороны, нарушают санкции.

"Правительство Соединенных Штатов решительно поддерживает диверсификацию поставок энергоносителей, поскольку альтернативные варианты помогают уменьшить роль геополитики на энергетических рынках, снизить потребительские цены и повысить энергетическую безопасность стран – получателей энергоносителей. В частности, было подсчитано, что наличие американского СПГ сэкономило европейским потребителям восемь миллиардов долларов, позволив им договориться о более низких ценах с действующими поставщиками", – утверждает ведомство.

Санкции США в отношении газопроводов "Северный поток – 2" и "Турецкий поток" начали действовать 21 декабря. Американский лидер Дональд Трамп подписал военный бюджет на 2020 финансовый год, который среди прочего вводит ограничения против газопровода. Компания Allseas, которая занимается прокладкой, приостановила работу и отвела специальные суда.

В Кремле шаги Штатов расценивают как пример недобросовестной конкуренции, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров подчеркнул, что Москва должным образом отреагирует на действия США. Официальный представитель МИФ РФ Мария Захарова объявила о грядущем зеркальном ответе.

В Европе тоже отреагировали на шаги США. Заместитель официального представителя правительства ФРГ Ульрике Деммер отметила, что Берлин против санкций.

Министр иностранных дел Нидерландов Стеф Блок назвал недопустимым положение, при котором Штаты могли бы указывать другому государству, откуда получать энергоносители.