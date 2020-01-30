Оператор ж/д перевозок из Москвы в Крым оценил санкции США

Фото: ТАСС/Валерий Матыцин

Санкции США не скажутся на деятельности "Гранд Сервис Экспресс" – операторе железнодорожных перевозок из Москвы в Крым.

Как заявили Агентству "Москва" в пресс-службе компании, она "работает на территории РФ, поэтому санкции не скажутся" на ее деятельности.

Минфин США ранее внес санкционный список восемь физлиц и одну компанию, включая "Гранд Сервис Экспресс" и ее гендиректора Александра Ганова.

В конце 2019 года компания запустила поезда "Таврия" по маршруту Москва-Симферополь и Санкт-Петербург-Севастополь.

Ранее сообщалось, что пассажиров первого поезда в Крым внесли в базу данных украинского сайта "Миротворц".