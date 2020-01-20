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Общество

20 января, 12:15

Первые сто поездов прошли по Крымскому мосту

транспорт общество

Фото: ТАСС/Сергей Мальгавко

Сто пассажирских поездов прошли через Керченский пролив по железнодорожной части Крымского моста. За это время были перевезены 85 тысяч пассажиров, сообщает РИА Новости.

"Сто пассажирских поездов прошли по Крымскому мосту почти за месяц. Они перевезли на своих маршрутах 85 тысяч пассажиров. Сотым по счету стал поезд, выполняющий рейс из Севастополя в Санкт-Петербург", – заявили в инфоцентре "Крымский мост".

По информации аналитиков, юбилейный состав пересек Керченский пролив 19 января в 23:10 по московскому времени.

Президент РФ Владимир Путин открыл железнодорожное движение по Крымскому мосту 23 декабря 2019 года. Первый пассажирский состав достиг Крыма уже через два дня – 25 декабря.

Глава государства позднее заявил, что регулярные железнодорожные поставки товаров через Крымский мост организуют с 1 июля 2020 года. Путин подчеркнул, что подобное снабжение положительно повлияет на социально-экономическое развитие Крыма и Севастополя.

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