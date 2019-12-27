В России прокомментировали заявление США о запуске поездов в Крым

09:40
Фото: ТАСС/Сергей Мальгавко
Российские политики прокомментировали заявление посольства США на Украине с осуждением запуска поездов в Крым. Об этом сообщает РИА Новости.
Ранее посольство США на Украине в своем Twitter-аккаунте раскритиковало РФ в связи с запуском железнодорожного сообщения между Крымом и Россией. В дипмиссии назвали эти действия "вопиющим неуважением к суверенитету и территориальной целостности Украины".
По словам главы рабочей группы по международно-правовым вопросам при постпредстве Крыма при президенте РФ Александра Молохова, США в своих стремлениях задеть Россию всего лишь проявляют зависть.
"Другой позиции от США не стоило ожидать. Это объясняется элементарной завистью к России, которая продемонстрировала всему миру способностью самостоятельно без какой-либо сторонней помощи реализовать столь масштабный проект", – заявил политик.
Он также отметил, что работам не помешали даже санкции со стороны западных государств.
Депутат Госдумы от крымского региона Андрей Козенко, в свою очередь, призвал США не вмешиваться во внутренние дела России и подчеркнул, что подобного рода вмешательства не приводили к победам недоброжелателей. Он также напомнил о том, что Украина и США некоторое время не признавали существование моста.
Официальное открытие железнодорожного сообщения с Крымом запустил президент РФ Владимир Путин, церемония состоялась в понедельник, 23 декабря. Сам глава государства проследовал в вагоне первого поезда из Керчи в Тамань.
Первый пассажирский состав в тот же день отправился в Крым из Санкт-Петербурга. Керченский пролив он пересек в среду, после чего прибыл на конечную станцию в Севастополе.
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