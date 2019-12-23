Первый поезд в Крым отправился из Санкт-Петербурга

Фото: ТАСС/Александр Демьянчук

Владимир Путин в режиме телемоста принял участие в церемонии отправления первого поезда в Крым. Он прибудет на полуостров по Крымскому мосту из Санкт-Петербурга.

Отправление первого поезда из Санкт-Петербурга в Севастополь (№ 7/8) состоялось с Московского вокзала. Он состоит из 17 вагонов, на борту поезда находятся 530 пассажиров.

В пункт назначения поезд под названием "Таврия" приедет 25 декабря в 09:25 по московскому времени. Таким образом, в пути он будет находиться 43 часа 25 минут. "Таврия" преодолеет девять областей, три города федерального значения, край, республику, пересечет 118 рек, в том числе Волхов, Волгу, Оку, Дон, Кубань.

Встречать поезд в Севастополе будут торжественным и патриотичным "Легендарным Севастополем" композитора Вано Мурадели, который был утвержден гимном города-героя в 1994 году.

По словам генерального директора компании-перевозчика по железнодорожной части Крымского моста "Гранд сервис экспресс" Александра Ганова, на поезда в Крым из Москвы и Санкт-Петербурга продано более 57 тысяч билетов.

С 24 декабря четыре двухэтажных состава с вагонами купе и СВ будут курсировать между Москвой и Симферополем. Путь длиной 2009 километров займет 33 часа. Поезда из столицы до Севастополя через Симферополь начнут перевозки весной 2020 года.

По словам Владимира Путина, в следующем году по Крымскому мосту проедут порядка 14 миллионов человек, также по нему будет провезено около 13 миллионов тонн грузов.

Автомобильная часть Крымского моста была открыта 16 мая прошлого года. На данный момент мост в Крым является самым протяженным в России – его длина составляет 19 километров.

