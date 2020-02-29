США призвали Россию немедленно посадить военные самолеты в Сирии

Фото: АР/Vadim Savitsky/Russian Defense Ministry Press Service

Соединенные штаты призвали Россию немедленно посадить военные самолеты в Сирии, несмотря на то что они находятся там с одобрения Дамаска. Требование Штатов озвучила американский постпред при ООН Келли Крафт в ходе заседания Совбеза, передает РИА Новости.

"Мы призываем РФ немедленно посадить ее боевые самолеты и призываем все сирийские войска и их российских союзников отойти на линии разграничения огня, проведенные в 2018 году", – сказала Крафт.

Она также отметила, что США поддерживают Турцию в возможном ответе на "неоправданное нападение на турецкие наблюдательные посты, которое повлекло гибель солдат".

Однако российский постпред при ООН Василий Небензя заявил, что инцидент произошел за пределами наблюдательных постов и напомнил, что Сирия вправе "подавлять" террористов.

Проведение экстренного заседания Совета безопасности ООН запросила 28 февраля Великобритания.

В ночь на 28 февраля сирийские войска ударили по позициям боевиков в Идлибе. Однако под обстрел попали и турецкие военные, которые, по данным Минобороны РФ, не должны были там находиться.

После инцидента власти Турции сообщили, что будут считать сирийские войска "вражескими целями". Также, несмотря на то, что российские военные не принимали участия в боевой операции, министр обороны Турции заявил, что Россия якобы была проинформирована о месторасположении турецких войск в городе.