Эксперты рассказали, повлияет ли инцидент в Идлибе на турпоток россиян в Турцию

В ночь на 28 февраля сирийские войска ударили по позициям боевиков в Идлибе. Однако под обстрел попали и турецкие военные, которые, по данным Минобороны РФ, не должны были там находиться. После инцидента власти Турции сообщили, что будут считать сирийские войска "вражескими целями". Также, несмотря на то, что российские военные не принимали участия в боевой операции, министр обороны Турции заявил, что Россия якобы была проинформирована о месторасположении турецких войск в городе. Разбираемся, может ли обострение ситуации в Сирии повлиять на российско-турецкие отношения, в частности на туризм.



Эскалация конфликта в Идлибе

Фото: AP/Ghaith Alsayed

27 февраля террористы из группировки "Хайят Тахрир аш-Шам" (запрещенная в России террористическая организация. – Прим. ред.) начали крупномасштабное наступление на позиции сирийской армии в районе населенного пункта Бехун, сообщили в Минобороны РФ. В ответ сирийские военные открыли огонь. Однако, по информации ведомства, вместе с террористами под обстрел попали и турецкие военные, которые вообще не должны были там находиться. В результате более 30 военнослужащих из Турции погибли.

Российская сторона, получив сообщение о пострадавших турецких солдатах, приняла меры для прекращения огня. Кроме того, обеспечила эвакуацию на территорию Турции погибших и раненых.





Минобороны РФ Авиация Воздушно-космических сил России в районе населенного пункта Бехун не применялась.

Турецкие власти четкого ответа на вопрос, что делали их войска в районе Бехуна, не дают. По словам руководителя управления по связям с общественностью администрации президента Турции Фахреттина Алтуна, турецкая сторона "воспользовалась правом на самооборону". Он пояснил, что военнослужащие "в соответствии с международным правом участвовали в операции, направленной на предотвращение гуманитарной катастрофы в Идлибе".

Кроме того, министр обороны Турции Хулуси Акар заявил: Россия якобы знала о точных координатах расположения турецких войск на территории города. Вместе с тем в Анкаре объявили, что теперь считают сирийские войска "вражескими целями". В свою очередь, в НАТО сообщили о проведении экстренной консультации в связи с произошедшим в Идлибе в ответ на просьбу Турции. При этом в Госдепе США заявили, что поддерживают Анкару как своего союзника.



Лидеры России и Турции также провели телефонный разговор по ситуации в Идлибе. Путин призвал повысить эффективность взаимодействия оборонных ведомств государств, а также назвал приоритетом борьбу с международным терроризмом в Сирии.

Глава МИД РФ Сергей Лавров, в свою очередь, подчеркнул, что необходимо "отмежевать нормальную оппозицию от террористов, демилитаризовать внутренний пояс в этой зоне таким образом, чтобы оттуда никто не мог обстреливать позиции САР и российскую военную базу, обеспечить беспрепятственное использование автомагистралей, которые через эту зону проходили".





Сергей Лавров министр иностранных дел РФ Есть договоренности между нашими военными, если бы эти договоренности выполнялись в полной мере, включая передачу точных координат нахождения турецких военнослужащих, таких трагедий можно было бы избежать.

Он также добавил, что Россия приносит соболезнования в связи с гибелью турецких военных. Глава МИД РФ отметил, что для безопасности служащих из Турции, которые обеспечивают режим деэскалации в зоне Идлиба, российская сторона делает все возможное.



Прощай, Турция?

Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова

Исполнительный директор Альянса туристических агентств Наталья Осипова сообщила, что в России за последние два дня резко сократились продажи путевок в Турцию.

"Турция до недавнего времени продавалась в плюс 30% по сравнению с прошлым годом, рост продаж был стабилен. Но буквально в последние два дня фиксируем низкий рост продаж по всем направлениям, не только по Турции. Люди, возможно, после призыва вице-премьера Татьяны Голиковой отдыхать в России, призадумались", – пояснила она.

Осипова подчеркнула, что пока непонятно, что именно стало причиной спада продаж – то ли это обострение политической ситуации между Турцией и Сирией, то ли активное обсуждение коронавируса.

Вместе с тем президент Союза туристических агентств Сергей Голов пояснил Москве 24, что российским туристам пока не нужно беспокоиться. По его словам, в России очень опытные политики, которые регламентируют эту ситуацию, да и "сами турки очень зависят от нашего туристического потока".





Сергей Голов президент Союза туристических агентств Это все будет регулироваться на уровне государства и правительства до определенного возможного момента достижения паритета. Я думаю, что все будет хорошо и не будет повторен печальный опыт пятилетней давности. Тогда экономика Турции достаточно большой урон получила из-за того, что мы перестали туда ездить.

Голов также добавил, что такие события не очень положительно сказываются на экономику в целом. Он выразил надежду, что ситуация разрешится в лучшую для всех сторону и пройдет "безболезненно" для российских туристов.



Фото: РИА Новости/Владимир Вяткин

В свою очередь, вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Александр Курносов считает, что политика – вещь непредсказуемая, поэтому варианты возможны самые разные, в том числе которые "находятся за рамками здравого смысла".





Александр Курносов вице-президент АТОР Мы так или иначе находимся в формате политических действий, а какие из них могут быть приняты, это неизвестно, эту ситуацию не проконтролируешь и не спрогнозируешь, особенно сейчас.

По его словам, на фоне ограничений для российских туристов в связи с коронавирусом и с возможным конфликтом с Турцией каждый турист должен сам оценивать риски, прежде чем покупать путевку.

"Если подходить формально, то из-за коронавируса пока рекомендовано ограничить поездки только в несколько стран, где произошла вспышка эпидемии. По Турции пока только опасения. Поэтому здесь больше паники и панических настроений, нежели каких-то реальных обоснований. В России ежегодно погибают тысячи человек в ДТП. Логично было бы перестать переходить дороги и не ездить на машинах, но никто этого не делает", – подчеркнул Курносов.