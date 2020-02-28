Лавров заявил о приверженности России договоренностям по Идлибу

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Россия полностью привержена договоренностям президентов РФ и Турции по сирийскому Идлибу. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на главу российского МИД Сергея Лаврова.

"Мы подтверждаем нашу полную приверженность договоренностям, которые были достигнуты между президентами России и Турции в отношении того, что нужно делать в зоне деэскалации Идлиб", – заявил Лавров.

Он пояснил, что речь идет об "отмежевании нормальной оппозиции от террористов, демилитаризации внутреннего пояса и обеспечении беспрепятственного использования автомагистрали".

Лавров подчеркнул, что данные цели соответствуют задачам и ожиданиям турецких коллег, заявив, что начинать выполнять их нужно как можно скорее.

Ранее министерство обороны РФ сообщило об обстреле 27 февраля в Идлибской зоне находившихся вместе с террористами турецких военных. Инцидент произошел в районе населенного пункта Бехун.

Губернатор пограничной турецкой провинции Хатай Рахми Доган отмечал, что в результате авиаударов в Идлибе количество погибших возросло до 33. По информации губернатора, еще 36 солдат получили ранения. Сейчас медики продолжают оказывать им помощь.

В партии президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана сообщили, что из-за случившегося армия страны отныне считает сирийские войска "вражескими целями".

Ранее стало известно, что турецкие военные обстреляли самолеты ВКС России в Идлибе. Сообщалось, что Турция активно применяет переносные зенитные ракетные комплексы, атакуя позиции армии Сирии.

Минобороны Турции заявило, что в ответ нанесло удар по 115 сирийским целям. При этом утверждается, что 101 бойца нейтрализовали, уничтожили три танка и сбили вертолет.